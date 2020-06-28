Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов

В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 80 процентов, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Вечером в воскресенье в Москве Нижегородской области проголосовали свыше 939 тысяч человек. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.

За первые три дня общая явка на голосовании по поправкам составила 28,46 процента, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова

В голосовании приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек. Более половины избирателей (58 процентов) "реализовали свое право в помещениях для голосования", 39 процентов — вне помещения, на дому или на придомовых территориях. Около трех процентов от общего числа отдали свои голоса онлайн.