Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 80 процентов, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Вечером в воскресенье в Москве и Нижегородской области проголосовали свыше 939 тысяч человек. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.
За первые три дня общая явка на голосовании по поправкам составила 28,46 процента, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В голосовании приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек. Более половины избирателей (58 процентов) "реализовали свое право в помещениях для голосования", 39 процентов — вне помещения, на дому или на придомовых территориях. Около трех процентов от общего числа отдали свои голоса онлайн.
Голосование по поправкам к Конституции началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.