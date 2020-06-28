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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573594172.html
Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 80 процентов, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:20
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
россия, конституция рф, политика

Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов

19:50 28.06.2020 (обновлено: 20:20 28.06.2020)
6334
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 80 процентов, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Вечером в воскресенье в Москве и Нижегородской области проголосовали свыше 939 тысяч человек. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
27 июня, 14:37Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам
За первые три дня общая явка на голосовании по поправкам составила 28,46 процента, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В голосовании приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек. Более половины избирателей (58 процентов) "реализовали свое право в помещениях для голосования", 39 процентов — вне помещения, на дому или на придомовых территориях. Около трех процентов от общего числа отдали свои голоса онлайн.
Голосование по поправкам к Конституции началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 16:23Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперт прокомментировал попытки атаки на систему онлайн-голосования
25016228123
Обсудить 39
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Я голосовал ЗА и семье сказал голосовать аналогично, страдай :)
28 июня, 20:15
Виталик А
74200156
Ждём 146))
28 июня, 20:04
Виктор Сергеевич
491002745
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