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Распространение нового коронавируса
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Среди участников парада Победы в Луганске не выявили больных COVID-19
Медики самопровозглашенной Луганской народной республики не выявили случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа среди участников парада Победы в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:20
распространение нового коронавируса
леонид пасечник
минздрав лнр
луганская народная республика
парад победы
луганск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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леонид пасечник, минздрав лнр, луганская народная республика, парад победы, луганск, в мире

Среди участников парада Победы в Луганске не выявили больных COVID-19

19:20 28.06.2020
1161
© РИА НовостиПарад Победы в Луганске
Парад Победы в Луганске
© РИА Новости
Парад Победы в Луганске . Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Медики самопровозглашенной Луганской народной республики не выявили случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа среди участников парада Победы в Луганске, заявил главный санитарный врач министерства здравоохранения ЛНР Дмитрий Докашенко.
В конце апреля из-за угрозы коронавируса глава ЛНР Леонид Пасечник перенес военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад и праздничные мероприятия прошли 24 июня.
"Министерством здравоохранения Луганской народной республики проведено повторное тестирование участников парада. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено", - говорится в заявлении Докашенко, опубликованном на сайте министерства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЛеонид ПасечникМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаПарад ПобедыЛуганскВ мире
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