https://ria.ru/20200628/1573593494.html
Среди участников парада Победы в Луганске не выявили больных COVID-19
Медики самопровозглашенной Луганской народной республики не выявили случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа среди участников парада Победы в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:20
2020-06-28T19:20
распространение нового коронавируса
леонид пасечник
минздрав лнр
луганская народная республика
парад победы
луганск
в мире
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луганская народная республика
луганск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573413518_0:43:3092:1782_1400x0_80_0_0_04319336c19cfad905a14371e8a5aa73.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид пасечник, минздрав лнр, луганская народная республика, парад победы, луганск, в мире