Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователь китайского портала Пользователь китайского портала Baijiahao посоветовал своим соотечественникам научиться готовить русскую окрошку , ведь она идеально подходит для летних приемов пищи.

Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.

Он отметил, что окрошку можно приготовить в двух вариантах — на квасе или на кефире.

Пользователь объяснил читателям, что квас — это традиционный русский напиток, ферментированный из ржаного хлеба, который ценят и за его пробиотические свойства.

"Если говорить о вкусе, то российский квас совершенно отличается от того, который вы можете встретить в Китае . Настоящий квас сладковато-кислый и — что более важно — в меру газированный", — говорится в статье.

Блогер напомнил, что традиционными ингредиентами окрошки являются свежие редис и огурец, вареные картофель и яйца, колбаса, квас или кефир, зелень и соль. Он указал, что в блюдо также можно добавить лук, сметану, перец и различные приправы.

"Стоит отметить, что лук, укроп и петрушка, а также сметана являются важными ингредиентами данного блюда. Их трудно купить в Китае, но они необходимы для того, чтобы приготовить настоящую русскую окрошку", — пишет Baijiahao.

Китаец посоветовал не использовать слишком крахмалистые сорта картофеля и следить за тем, чтобы клубни не разварились.

"Традиционно в окрошку добавляли любой вид мяса, который имелся дома. Обычно это говядина или курица. Но с развитием индустриализации в советское время обрело популярность переработанное мясо — колбаса", — рассказал он.

Пользователь обратил внимание, что вегетарианцы тоже могут насладиться вкусом окрошки: просто не добавлять туда мясо или колбасу.

"Получается нечто среднее между супом и салатом. Окрошка — это вкусное, полезное и освежающее блюдо", — заключил он.