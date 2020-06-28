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Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни
Пользователь китайского портала Baijiahao посоветовал своим соотечественникам научиться готовить русскую окрошку, ведь она идеально подходит для летних приемов... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:18
окрошка
россия
китай
общество
в мире
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окрошка, россия, китай, общество, в мире

Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни

19:14 28.06.2020 (обновлено: 19:18 28.06.2020)
23276
© Depositphotos / minadezhdaОкрошка на кефире
Окрошка на кефире
© Depositphotos / minadezhda
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователь китайского портала Baijiahao посоветовал своим соотечественникам научиться готовить русскую окрошку, ведь она идеально подходит для летних приемов пищи.
Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.
Он отметил, что окрошку можно приготовить в двух вариантах — на квасе или на кефире.
Пользователь объяснил читателям, что квас — это традиционный русский напиток, ферментированный из ржаного хлеба, который ценят и за его пробиотические свойства.
Окрошка на квасе
11 июня, 17:14
Рецепт классической окрошки — как приготовить в домашних условиях
"Если говорить о вкусе, то российский квас совершенно отличается от того, который вы можете встретить в Китае. Настоящий квас сладковато-кислый и — что более важно — в меру газированный", — говорится в статье.
Блогер напомнил, что традиционными ингредиентами окрошки являются свежие редис и огурец, вареные картофель и яйца, колбаса, квас или кефир, зелень и соль. Он указал, что в блюдо также можно добавить лук, сметану, перец и различные приправы.
"Стоит отметить, что лук, укроп и петрушка, а также сметана являются важными ингредиентами данного блюда. Их трудно купить в Китае, но они необходимы для того, чтобы приготовить настоящую русскую окрошку", — пишет Baijiahao.
© Depositphotos / ann_1101.mail.ruПриготовление окрошки
Приготовление окрошки
© Depositphotos / ann_1101.mail.ru
Приготовление окрошки
Китаец посоветовал не использовать слишком крахмалистые сорта картофеля и следить за тем, чтобы клубни не разварились.
"Традиционно в окрошку добавляли любой вид мяса, который имелся дома. Обычно это говядина или курица. Но с развитием индустриализации в советское время обрело популярность переработанное мясо — колбаса", — рассказал он.
Пользователь обратил внимание, что вегетарианцы тоже могут насладиться вкусом окрошки: просто не добавлять туда мясо или колбасу.
"Получается нечто среднее между супом и салатом. Окрошка — это вкусное, полезное и освежающее блюдо", — заключил он.
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Какую окрошку любят в России
2 июня 2019, 08:00
Квас против кефира. Какая окрошка самая правильная
3922161010
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ОкрошкаРоссияКитайОбществоВ мире
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