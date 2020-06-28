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Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
Реакция президента США Дональда Трампа на сообщения СМИ о том, что Россия якобы платит боевикам движения "Талибан" за убийство американских военных, "довольно... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:22
джон болтон
дональд трамп
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джон болтон, дональд трамп, талибан, сша, в мире

Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами

18:22 28.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Реакция президента США Дональда Трампа на сообщения СМИ о том, что Россия якобы платит боевикам движения "Талибан" за убийство американских военных, "довольно примечательна" и отражает его подход к приятию решений, считает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
"Наверняка в этой истории есть что-то еще, но довольно примечательно, что президент делает все, чтобы сообщить, что он ничего об этом не слышал", - сказал он в воскресенье в эфире телеканал NBC News.
Болтон не стал однозначно утверждать, могло ли произойти такое, что президенту не доложили информацию такого рода.
"Это зависит от того, насколько был высок уровень уверенности в этих разведданных", - пояснил экс-советник.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:24
Трамп высмеял Байдена за предположение о предательстве в пользу России
"Надо отметить, что мы много не знаем об этом. И при всем уважении к новостным службам, которые вы упомянули, они иногда неправильно понимают ситуацию. Что мы знаем, так это то, что Россия хотела, чтобы нас не было в Афганистане, Сирии, Ираке, многих местах. И если это правда, подчеркиваю слово "если", что они платят за убийство американцев, то это один из самых серьезных вопросов, встававший перед администрацией Трампа", - добавил Болтон, отвечая на вопросы по теме в эфире телеканала CNN.
По его словам, он был озадачен утренним твитом Трампа, где тот заверил, что ему не докладывали о подобной ситуации и что "все это отрицают".
"Что означает реакция президента, говорящего, что "это не моя ответственность, мне об этом ничего не говорили", чтобы отклонить любые обвинения в бездействии? Это часть проблемы с тем, как президент Трамп принимает решения в сфере национальной безопасности. Это просто оторвано от реальности, с которой он имеет дело. Это завязано на его личную позицию", - сказал Болтон.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 15:12
Трамп назвал статью NYT о "сговоре" России с талибами "заказухой"
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.
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Вчера, 04:57
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
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Джон БолтонДональд ТрампТалибанСШАВ мире
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