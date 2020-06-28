Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Реакция президента Реакция президента США Дональда Трампа на сообщения СМИ о том, что Россия якобы платит боевикам движения " Талибан " за убийство американских военных, "довольно примечательна" и отражает его подход к приятию решений, считает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон

"Наверняка в этой истории есть что-то еще, но довольно примечательно, что президент делает все, чтобы сообщить, что он ничего об этом не слышал", - сказал он в воскресенье в эфире телеканал NBC News

Болтон не стал однозначно утверждать, могло ли произойти такое, что президенту не доложили информацию такого рода.

"Это зависит от того, насколько был высок уровень уверенности в этих разведданных", - пояснил экс-советник.

Сирии, "Надо отметить, что мы много не знаем об этом. И при всем уважении к новостным службам, которые вы упомянули, они иногда неправильно понимают ситуацию. Что мы знаем, так это то, что Россия хотела, чтобы нас не было в Афганистане Ираке , многих местах. И если это правда, подчеркиваю слово "если", что они платят за убийство американцев, то это один из самых серьезных вопросов, встававший перед администрацией Трампа", - добавил Болтон, отвечая на вопросы по теме в эфире телеканала CNN

По его словам, он был озадачен утренним твитом Трампа, где тот заверил, что ему не докладывали о подобной ситуации и что "все это отрицают".

"Что означает реакция президента, говорящего, что "это не моя ответственность, мне об этом ничего не говорили", чтобы отклонить любые обвинения в бездействии? Это часть проблемы с тем, как президент Трамп принимает решения в сфере национальной безопасности. Это просто оторвано от реальности, с которой он имеет дело. Это завязано на его личную позицию", - сказал Болтон.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.