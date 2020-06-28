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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573589065.html
Штаб по контролю рассказал о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в конституцию не повлияли на результат, сообщил официальный представитель общественного штаба по... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:16
голосование по поправкам в конституцию
александр асафов
конституция рф
москва
безопасность
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр асафов, конституция рф, москва, безопасность, общество

Штаб по контролю рассказал о попытке атаки на систему онлайн-голосования

16:16 28.06.2020
267
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в конституцию не повлияли на результат, сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
В субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил о попытке атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ, атака была успешно отражена.
"Злоумышленникам не удалось повлиять ни на ход голосования, ни на результаты. Голосование шло в обычном режиме", - сказал Асафов в ходе брифинга.
"Подобные попытки возможны ещё, но вряд ли они смогут повлиять на ход и результаты голосования... Все меры (по защите системы - ред.) уже приняты", - сказал он.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Вчера, 13:45
Новая атака. Сайт Конституция2020.рф одолевают зарубежные хакеры
Асафов пояснил, что после попытки атаки систему перевели в особый режим для того, "чтобы точно защитить все голоса". Это является "протокольной, типовой" мерой предосторожности, которая всегда предпринимается при попытках осуществления атак на систему.
Он также сообщил, что явка на электронном голосовании по Москве составила 78,28%, проголосовали 917 428 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день четвертый
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

На избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

Избирательный участок на придомовой территории в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

Мужчина у информационного стенда на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

Женщина на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

Избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

Женщина показывает свой паспорт члену избирательной комиссии на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виктория Иванова / Перейти в фотобанк

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Париже
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр АсафовКонституция РФМоскваБезопасностьОбщество
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