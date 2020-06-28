Штаб по контролю рассказал о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в конституцию не повлияли на результат, сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Александр Асафов. Попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в конституцию не повлияли на результат, сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве

В субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил о попытке атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ, атака была успешно отражена.

"Злоумышленникам не удалось повлиять ни на ход голосования, ни на результаты. Голосование шло в обычном режиме", - сказал Асафов в ходе брифинга.

"Подобные попытки возможны ещё, но вряд ли они смогут повлиять на ход и результаты голосования... Все меры (по защите системы - ред.) уже приняты", - сказал он.

Асафов пояснил, что после попытки атаки систему перевели в особый режим для того, "чтобы точно защитить все голоса". Это является "протокольной, типовой" мерой предосторожности, которая всегда предпринимается при попытках осуществления атак на систему.

Он также сообщил, что явка на электронном голосовании по Москве составила 78,28%, проголосовали 917 428 человек.