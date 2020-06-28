В Ивановской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Ивановской области превысило 4,5 тысячи, количество летальных случаев выросло с 40 до 43, сообщило правительство региона.

"По состоянию на 28 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4550 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 71 диагноз)", - говорится в сообщении.

Суммарно к настоящему моменту в регионе выздоровели 2838 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

"Сорок три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по трем из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - отмечают областные власти.

С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ.

Всего с начала пандемии среди пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлен 2551 положительный тест на коронавирус, из них 47 за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день в регионе составляет 1342 случая.