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В Ивановской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 4,5 тысячи, количество летальных случаев выросло с 40 до 43, сообщило... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:06
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В Ивановской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

14:06 28.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 4,5 тысячи, количество летальных случаев выросло с 40 до 43, сообщило правительство региона.
"По состоянию на 28 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4550 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 71 диагноз)", - говорится в сообщении.
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Суммарно к настоящему моменту в регионе выздоровели 2838 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.
"Сорок три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по трем из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - отмечают областные власти.
С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ.
Всего с начала пандемии среди пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлен 2551 положительный тест на коронавирус, из них 47 за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день в регионе составляет 1342 случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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