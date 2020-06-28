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В Пензенской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом
Четыре ребенка есть в числе 80 новых заболевших коронавирусом, выявленных в Пензенской области, общее число зараженных в регионе превысило 4,8 тысячи человек,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:08
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пенза, пензенская область

В Пензенской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

13:08 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Четыре ребенка есть в числе 80 новых заболевших коронавирусом, выявленных в Пензенской области, общее число зараженных в регионе превысило 4,8 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 28 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4819. Новых выявленных - 80. Пациенты-дети: семь лет; восемь лет; шесть лет; 13 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 43 новых случая выявили в ЗАТО город Заречный, 25 - в Пензе, пять - в Пензенском, по одному - в Каменском, Кузнецком, Нижнеломовском, Бессоновском, Спасском, Городищенском и Пачелмском районах области.
Всего в области скончались 38 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4496.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаПензенская область
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