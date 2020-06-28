ЦИК отслеживает сообщения о недостатках в ходе голосования по поправкам

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ЦИК создал свою мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявила председатель ЦИК ЦИК создал свою мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.

"Мы запустили свою собственную службу мониторинга. Мы благодарны СПЧ (Совет по правам человека при президенте РФ), они тоже мониторят, мы их попросили, уполномоченные по правам человека в регионах нам помогут... Естественно, благодарны наблюдателям, которые работают, но все-таки запустили этот мониторинг. Это для того, чтобы выявлять недостатки, недоработки, которые у нас есть" - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в воскресенье.

Она отметила также, что наблюдатели должны присутствовать на всех этапах и при всех формах проведения голосования.