Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе

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Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.