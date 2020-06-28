https://ria.ru/20200628/1573581981.html
Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
2020-06-28T12:21
2020-06-28T12:21
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санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
2020-06-28T12:21
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, видео, общество
Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
2020-06-28T12:21
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Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.