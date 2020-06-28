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Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
2020-06-28T12:21
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
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РИА Новости
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видео, алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, видео, общество
Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе
Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
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Тысячи залпов в честь выпускников: "Алые паруса" на Финском заливе

12:21 28.06.2020
931
Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году прошел на побережье Финского залива в онлайн формате. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории стали кульминацией праздника. Вечер завершился грандиозным фейерверком, который продолжался около 20 минут.
3800409
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Санкт-Петербург
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