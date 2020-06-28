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https://ria.ru/20200628/1573581956.html
Праздник выпускников "Алые паруса — 2020"
В Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Наиболее яркие моменты торжеств — в фотоленте Ria.ru.
2020-06-28T19:25
культура
алые паруса (праздник выпускников)
санкт-петербург
фото
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, фото, общество, фото

Праздник выпускников "Алые паруса — 2020"

13:53 28.06.2020 (обновлено: 19:25 28.06.2020)
2375
В Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Наиболее яркие моменты торжеств — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в фотобанк

В этом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса.

Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
1 из 9

В этом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Александр Тарасенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Главной темой вечера стало творчество Александра Грина. В 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора повести "Алые паруса".

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
2 из 9

Главной темой вечера стало творчество Александра Грина. В 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора повести "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

В концерте приняли участие Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие артисты. Автор сценария и постановщик концертной части праздника — режиссер Василий Бархатов.

Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
3 из 9

В концерте приняли участие Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие артисты. Автор сценария и постановщик концертной части праздника — режиссер Василий Бархатов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Александр Гальперин

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова.

Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
4 из 9

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Алексей Даничев

Фейерверк на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
5 из 9

Фейерверк на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Девушка во время фейерверка на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Девушка ожидает начала фейерверка на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
6 из 9

Девушка во время фейерверка на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Александр Тарасенков

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма.

Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге.
7 из 9

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма.

© РИА Новости / Александр Тарасенков
© РИА Новости / Алексей Даничев

В 2019 году фестиваль стал победителем конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки.

Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
8 из 9

В 2019 году фестиваль стал победителем конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в фотобанк

В прошлом году почти полтора миллиона человек наблюдали за представлением с набережной. Более десяти миллионов зрителей смотрели шоу онлайн.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
9 из 9

В прошлом году почти полтора миллиона человек наблюдали за представлением с набережной. Более десяти миллионов зрителей смотрели шоу онлайн.

© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
1100003
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КультураАлые паруса (праздник выпускников)Санкт-ПетербургФотоОбщество
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