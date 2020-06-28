Праздник выпускников "Алые паруса — 2020"

В этом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса.
В этом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса.
Главной темой вечера стало творчество Александра Грина. В 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора повести "Алые паруса".
Главной темой вечера стало творчество Александра Грина. В 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора повести "Алые паруса".
В концерте приняли участие Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие артисты. Автор сценария и постановщик концертной части праздника — режиссер Василий Бархатов.
В концерте приняли участие Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие артисты. Автор сценария и постановщик концертной части праздника — режиссер Василий Бархатов.
Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова.
Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова.
Фейерверк на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Девушка во время фейерверка на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Девушка во время фейерверка на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма.
"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма.
В 2019 году фестиваль стал победителем конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки.
В 2019 году фестиваль стал победителем конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки.
В прошлом году почти полтора миллиона человек наблюдали за представлением с набережной. Более десяти миллионов зрителей смотрели шоу онлайн.
В прошлом году почти полтора миллиона человек наблюдали за представлением с набережной. Более десяти миллионов зрителей смотрели шоу онлайн.