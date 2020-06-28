В Петербурге отстранили двух членов УИК после видео с якобы вбросом

"Чтобы исключить любые сомнения, переносной ящик №2 опечатан. Он будет вскрыт 1 июля после окончания голосования в присутствии представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Полномочия двух членов УИК, которые работали с этим ящиком, прекращены", - сказал представитель Горизбиркома.