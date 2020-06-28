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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573581295.html
В Петербурге отстранили двух членов УИК после видео с якобы вбросом
Полномочия двух членов УИК в Петербурге прекращены после появления в местных СМИ видео с якобы имевшим место вбросом бюллетеней, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T12:02
голосование по поправкам в конституцию
санкт-петербург
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501375_0:0:2881:1622_1400x0_80_0_0_dc44944b24f851824f745f4de967c8ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге отстранили двух членов УИК после видео с якобы вбросом

12:02 28.06.2020
5256
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
С -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Полномочия двух членов УИК в Петербурге прекращены после появления в местных СМИ видео с якобы имевшим место вбросом бюллетеней, сообщил журналистам пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.
"Чтобы исключить любые сомнения, переносной ящик №2 опечатан. Он будет вскрыт 1 июля после окончания голосования в присутствии представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Полномочия двух членов УИК, которые работали с этим ящиком, прекращены", - сказал представитель Горизбиркома.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
27 июня, 13:02Голосование по поправкам в Конституцию
Главу УИК в Петербурге проверят на профпригодность после неудачной шутки
По его словам, "тщательное разбирательство, проведенное Санкт-Петербургской избирательной комиссией по поводу видеоролика, показало, что однозначных выводов в рамках полномочий горизбиркома сделать нельзя". ТИК № 11 обратился в правоохранительные органы для проведения проверки, добавил он.
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Голосование по поправкам в Конституцию: день четвертый
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

На избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

Избирательный участок на придомовой территории в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

Мужчина у информационного стенда на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

Женщина на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

Избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

Женщина показывает свой паспорт члену избирательной комиссии на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виктория Иванова / Перейти в фотобанк

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Париже
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
15140031
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Голосование по поправкам в КонституциюСанкт-ПетербургПроисшествия
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