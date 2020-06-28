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Депутат Госдумы Ионин, переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии после выписки, отметив "постоянный упадок сил". РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:38
коронавирус covid-19
дмитрий ионин
справедливая россия
госдума рф
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, дмитрий ионин, справедливая россия, госдума рф, общество

Депутат Госдумы Ионин, переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии

11:46 28.06.2020 (обновлено: 19:38 28.06.2020)
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© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии после выписки, отметив "постоянный упадок сил".
"Многие пишут в личку вопросы про самочувствие. Интересный момент. Как выписался — постоянный упадок сил. Видимо, препараты по организму прилично ударили, да и в четырех стенах без свежего воздуха пересидел", — написал Ионин в своем Telegram.
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