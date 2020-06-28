https://ria.ru/20200628/1573580937.html
Депутат Госдумы Ионин, переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), переболевший COVID-19, рассказал о самочувствии после выписки, отметив "постоянный упадок сил". РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:46
2020-06-28T19:38
коронавирус covid-19
дмитрий ионин
справедливая россия
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200521/1571776439.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дмитрий ионин, справедливая россия, госдума рф, общество