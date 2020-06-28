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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573579657.html
В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на два, до 1119, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом

11:07 28.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мобильный госпиталь МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на два, до 1119, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.
"Согласно проведенным исследованиям, выявлено два новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 1119", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
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Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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