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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573579233.html
В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 104 человека с коронавирусом, за все время - 9073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом

10:54 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За сутки в России умерли 104 человека с коронавирусом, за все время - 9073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 104 летальных случая... За весь период по России умерли 9073 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 24 человека умерли в Москве, 21 - в Санкт-Петербурге, шесть - в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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