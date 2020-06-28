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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573579012.html
В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве — 717, Подмосковье — 325, Ханты-Мансийском автономном округе — 285, сообщили... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
общество
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом

10:50 28.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве — 717, Подмосковье — 325, Ханты-Мансийском автономном округе — 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва 717, Московская область 325, Ханты-Мансийский АО 285", - говорится в сообщении.
Медики на крыльце красной зоны
Вчера, 10:47
За сутки в РФ выявили еще около 6,8 тысячи пациентов с коронавирусом
Также за сутки 232 новых случая отмечены в Иркутской области, 222 - в Нижегородской, 217 - в Санкт-Петербурге.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Севастополе - пять, Еврейской автономной области - четыре, Крыму - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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