https://ria.ru/20200628/1573579012.html
В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве — 717, Подмосковье — 325, Ханты-Мансийском автономном округе — 285, сообщили... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:50
2020-06-28T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573578828.html
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), общество