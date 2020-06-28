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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573578977.html
В России за сутки выздоровели 5735 пациентов с коронавуирусом
За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 5735 человек, за все время - 399 087, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выздоровели 5735 пациентов с коронавуирусом

10:49 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Медики на крыльце "красной зоны". Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 5735 человек, за все время - 399 087, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 735 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 399 087", - говорится в сообщении.
Медики на крыльце красной зоны
Вчера, 10:47
За сутки в РФ выявили еще около 6,8 тысячи пациентов с коронавирусом
В частности, 1319 человек выписаны в Подмосковье, 1052 в Москве, 598 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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