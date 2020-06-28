https://ria.ru/20200628/1573578977.html
В России за сутки выздоровели 5735 пациентов с коронавуирусом
За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 5735 человек, за все время - 399 087, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:49
2020-06-28T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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