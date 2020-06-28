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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573578521.html
В Карабахе выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 118, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, в мире

В Карабахе выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 28.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 118, сообщили в воскресенье в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики сообщали, что по состоянию на 27 июня в Карабахе выявили 115 заболевших с COVID-19.
Тестирование на коронавирус
26 июня, 10:58
В Нагорном Карабахе число выявленных случаев коронавируса достигло 114
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) коронавирус подтвержден у 118 граждан. Вылечились 87 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 55 жителей, проведен 1921 тест.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанВ мире
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