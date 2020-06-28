В Карабахе выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом

Власти непризнанной республики сообщали, что по состоянию на 27 июня в Карабахе выявили 115 заболевших с COVID-19.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) коронавирус подтвержден у 118 граждан. Вылечились 87 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 55 жителей, проведен 1921 тест.