https://ria.ru/20200628/1573577230.html
В Воронежской области число заболевших COVID-19 превысило 7,2 тысячи
Седьмой день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:45
2020-06-28T09:45
воз
воронежская область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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воз, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости.
Седьмой день подряд в Воронежской области
количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило 7,2 тысячи, сообщает правительство региона.
По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
"В воскресенье, 28 июня, официально подтверждено заражение 188 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7224 человек. Выздоровели 4220 пациентов. Умер 41.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.