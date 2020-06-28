Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 49, до 4263, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4263 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире всего выявлены 802 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 670, в Петушинском районе - 519, в Муроме - 375, в Александровском районе - 337, в Ковровском районе - 304, в Собинском - 254.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2543 пациента, умер 61.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.