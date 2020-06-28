В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян

"Я очень хотела проголосовать по поправкам в конституцию и следила за новостями по этой теме. К сожалению, из-за ситуации с пандемией коронавируса не удалось вернуться в Россию к голосованию, но, к счастью, есть возможность проголосовать и в Израиле", - сказала агентству россиянка Марья, отметив "четкую работу сотрудников избирательного участка".