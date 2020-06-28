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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573576124.html
В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян
Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в двух городах Израиля, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T09:19
голосование по поправкам в конституцию
хайфа
владимир путин
тель-авив
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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хайфа, владимир путин, тель-авив, израиль, в мире

В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян

09:19 28.06.2020
2208
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в двух городах Израиля, сообщает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходит в Тель-Авиве в консульском отделе посольства РФ и в Хайфе в генеральном консульстве РФ.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
27 июня, 20:29Голосование по поправкам в Конституцию
Явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов
Граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Израиля, могут проголосовать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). На входе на участок голосующим измеряют температуру и проверяют наличие масок.
"Явка хорошая, активная, некоторые избиратели пришли за час до открытия участков для голосования и все это время ждали. Наблюдается определенный ажиотаж", - сообщил РИА Новости заместитель председателя участковой комиссии №8094 Федор Георги.
"Я очень хотела проголосовать по поправкам в конституцию и следила за новостями по этой теме. К сожалению, из-за ситуации с пандемией коронавируса не удалось вернуться в Россию к голосованию, но, к счастью, есть возможность проголосовать и в Израиле", - сказала агентству россиянка Марья, отметив "четкую работу сотрудников избирательного участка".
Ранее 24 июня в Израиле уже прошло досрочное голосование, проведённое для российских граждан, которые не имели возможности прибыть на участок 28 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
25 июня, 11:09Голосование по поправкам в Конституцию
"Росатом" организовал голосование на всех стройплощадках за рубежом
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Голосование по поправкам в КонституциюХайфаВладимир ПутинТель-АвивИзраильВ мире
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