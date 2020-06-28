Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5240. В субботу из больниц были выписаны 202 человека – это рекорд выздоровевших за день, в пятницу - 161, в четверг – 192. Сейчас на лечении находятся 2465 человек с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом.