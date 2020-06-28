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Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 235 человек и достигло 7725, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи

08:19 28.06.2020
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ТАШКЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 235 человек и достигло 7725, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай коронавирусной инфекции COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев составляло 7490, 20 пациентов скончались, 5038 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"По состоянию на 28 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7725", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5240. В субботу из больниц были выписаны 202 человека – это рекорд выздоровевших за день, в пятницу - 161, в четверг – 192. Сейчас на лечении находятся 2465 человек с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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