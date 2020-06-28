Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах российской разведки с движением "Талибан" правдива, то действующий глава государства Дональд Трамп предал американских военных.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее и радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от России на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу.
"Я считаю чудовищным потрясением то, о чем сообщила вчера вечером New York Times. Если основываться на том, что сообщения New York Times достоверные, что разведка США пришла к выводу, что российское военное подразделение.... предлагало награду экстремистской группе в Афганистане убивать наших солдат... если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации... это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные", - заявил Байден в рамках телеконференции с представителями латиноамериканской общественности, который транслировал телеканал PBS.
"Никогда бы я не пожелал семьям этих военных даже в страшном сне представить, что их президент закрывает глаза на то, что за голову их близких предлагают награду", - добавил Байден.