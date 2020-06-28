Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных

Позднее и радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от России на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу.

"Никогда бы я не пожелал семьям этих военных даже в страшном сне представить, что их президент закрывает глаза на то, что за голову их близких предлагают награду", - добавил Байден.