Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573574233.html
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:40
дональд трамп
джо байден
владимир путин
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562733_790:0:2851:1159_1400x0_80_0_0_e39beccbef917440d3acaf974d397f58.jpg
https://ria.ru/20200628/1573572930.html
https://ria.ru/20200627/1573566223.html
4
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562733_790:0:2851:1159_1400x0_80_0_0_e39beccbef917440d3acaf974d397f58.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562733_662:0:2820:1619_1400x0_80_0_0_d9b3046867be3995be2c1559d3203194.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562733_966:0:2693:1727_1400x0_80_0_0_48dfeeea83ed11f15ba2411a8ff76dce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, владимир путин, афганистан, талибан, сша, в мире

Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных

04:57 28.06.2020 (обновлено: 07:40 28.06.2020)
4117
© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах российской разведки с движением "Талибан" правдива, то действующий глава государства Дональд Трамп предал американских военных.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее и радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от России на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
00:55
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
"Я считаю чудовищным потрясением то, о чем сообщила вчера вечером New York Times. Если основываться на том, что сообщения New York Times достоверные, что разведка США пришла к выводу, что российское военное подразделение.... предлагало награду экстремистской группе в Афганистане убивать наших солдат... если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации... это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные", - заявил Байден в рамках телеконференции с представителями латиноамериканской общественности, который транслировал телеканал PBS.
Байден подчеркнул, что в этой связи ещё более "чудовищным" является то, что Трамп предлагал участвовать России в "Большой семерке", что для "(президента России Владимира) Путина будет большим подарком".
"Никогда бы я не пожелал семьям этих военных даже в страшном сне представить, что их президент закрывает глаза на то, что за голову их близких предлагают награду", - добавил Байден.
Члены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
Вчера, 18:56
Движение "Талибан" опровергло публикацию NYT о связях с Россией
47120278
Обсудить 4
Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Полиция США
В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
Снимок коронавируса COVID-19
Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
Подводная лодка проекта Ясень-М
Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Корабль в Южно-Китайском море
Помпео обвинил Китай в "имперских" амбициях
Счетчик учета горячей воды
Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
08:22Полиция подтвердила гибель двух людей при стрельбе в Калифорнии
08:19Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 7,7 тысячи
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
Лента новостейМолния