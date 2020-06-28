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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, общее число инфицированных COVID-19 выросло до 12 715, выздоровели 11... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T04:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
воз
южная корея
сеул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кенгидо, воз, южная корея, сеул

В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19

04:47 28.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Сеул, Южная Корея. Архивное фото
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, общее число инфицированных COVID-19 выросло до 12 715, выздоровели 11 364, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
Порт Пусан в Южной Корее
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У членов экипажа российского судна в Пусане диагностировали коронавирус
По данным KCDC, основная часть заражений зафиксирована в Сеуле (14 человек) и примыкающих к нему районах провинции Кёнгидо (17 человек).
За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв составляет 282 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,65 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоВОЗЮжная КореяСеул
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