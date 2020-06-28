https://ria.ru/20200628/1573574121.html
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил украинцев и признался в ненависти к своей стране. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T04:34
2020-06-28T04:34
россия
ситуация на украине
остап дроздов
в мире
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https://ria.ru/20200503/1570908913.html
strannik_4691
"Он то плакал. То смеялся. То щетинился как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь." В.Высотский.
73
Иван Широн
Да этот человек по внешнему виду выглядит не совсем здоровым и полноценным. Признаки "особенного" ребенка внешне. А его постонные неадекватные реплики только подтверждают эту теорию. Зачем находить самого неадекватного и думаю не совсем здорового и постоянно его цитировать?
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11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, остап дроздов, в мире