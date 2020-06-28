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Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил украинцев и признался в ненависти к своей стране. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T04:34
россия
ситуация на украине
остап дроздов
в мире
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"Он то плакал. То смеялся. То щетинился как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь." В.Высотский.
73
Да этот человек по внешнему виду выглядит не совсем здоровым и полноценным. Признаки "особенного" ребенка внешне. А его постонные неадекватные реплики только подтверждают эту теорию. Зачем находить самого неадекватного и думаю не совсем здорового и постоянно его цитировать?
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, остап дроздов, в мире

Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране

04:34 28.06.2020
17493
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист Остап Дроздов
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
Львовский журналист Остап Дроздов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил украинцев и признался в ненависти к своей стране.
По словам Дроздова, он ненавидит Украину из-за "придурков", которые там живут, не хотят "делать ее своей страной", а на выборах проголосовали за "обитателя дна". "У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек", – заявил он.
Журналист добавил, что единственная цель существования Украины – быть антиподом России. "Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина", - утверждает телеведущий.
Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он сравнивал жителей Донбасса с животными, называл русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркивал, что такие люди "должны исчезнуть как вид".
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Обсудить 11
РоссияСитуация на УкраинеОстап ДроздовВ мире
Популярные комментарии
"Он то плакал. То смеялся. То щетинился как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь." В.Высотский.
28 июня, 05:04
strannik_4691
7120000
Да этот человек по внешнему виду выглядит не совсем здоровым и полноценным. Признаки "особенного" ребенка внешне. А его постонные неадекватные реплики только подтверждают эту теорию. Зачем находить самого неадекватного и думаю не совсем здорового и постоянно его цитировать?
28 июня, 05:08
ИШИван Широн
2711100
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