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Космонавт Виноградов рассказал, чем турист может заняться в космосе
Космический турист во время выхода в открытый космос сможет полюбоваться видами Земли, сфотографироваться и провести эксперименты, но далеко от станции ему... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T03:01
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, алексей леонов, дмитрий виноградов, павел виноградов, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", twitter

Космонавт Виноградов рассказал, чем турист может заняться в космосе

03:01 28.06.2020
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© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС
© NASA / Andrew Morgan
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Космический турист во время выхода в открытый космос сможет полюбоваться видами Земли, сфотографироваться и провести эксперименты, но далеко от станции ему отойти не позволят из-за требований безопасности, рассказал РИА Новости Герой России, космонавт Павел Виноградов.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Как пояснил позже в Twitter президент компании Space Adventures Эрик Андерсон, контракта с конкретным туристом пока еще нет.
"Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами. Может быть такой турист захочет просто посмотреть, покрасоваться, пофотографироваться, но я думаю, что к тому времени, как он соберется выйти в космос, появятся интересные задумки, задачи, эксперименты", - рассказал космонавт.
Он напомнил, что турист не сможет далеко отлететь о станции, как это делал Алексей Леонов или астронавты и космонавты во время тестирования "реактивных ранцев", поскольку сейчас космонавты для безопасности пристегиваются к поручням станции двумя карабинами. "Полетать не удастся", - сказал Виноградов.
Космонавт рассказал, что у выхода в открытый космос по сравнению с наблюдением через иллюминатор, есть свои прелести. "Это сложная и нематериальная субстанция. Когда вы имеете возможность не через иллюминатор, а своими глазами увидеть нашу Землю от Кавказа до Саян и дальше, вы вряд ли где-то еще такое сможете сделать. Это другие ощущения, здесь все другое. Адреналин", - отметил Виноградов.
Астронавт во время выхода в открытый космос
Вчера, 09:03РИА Наука
Астронавт НАСА рассказал, каким будет выход туристов в открытый космос
Именно такие ощущения прельщают космических туристов, полагает Виноградов.  Хотя, по его словам, на Земле можно найти более бюджетные развлечения.
По мнению космонавта, общая продолжительность выхода в космос для туриста может составить 3-5 часов.
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Хочу стать космонавтомРоссияАлексей ЛеоновДмитрий ВиноградовПавел ВиноградовМеждународная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"Twitter
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