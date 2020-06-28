Космонавт Виноградов рассказал, чем турист может заняться в космосе

"Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами. Может быть такой турист захочет просто посмотреть, покрасоваться, пофотографироваться, но я думаю, что к тому времени, как он соберется выйти в космос, появятся интересные задумки, задачи, эксперименты", - рассказал космонавт.

Космонавт рассказал, что у выхода в открытый космос по сравнению с наблюдением через иллюминатор, есть свои прелести. "Это сложная и нематериальная субстанция. Когда вы имеете возможность не через иллюминатор, а своими глазами увидеть нашу Землю от Кавказа до Саян и дальше, вы вряд ли где-то еще такое сможете сделать. Это другие ощущения, здесь все другое. Адреналин", - отметил Виноградов.