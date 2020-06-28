В Петербурге открываются парки и скверы, детские и спортивные площадки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Парки и скверы, детские и спортивные площадки откроются в воскресенье в Парки и скверы, детские и спортивные площадки откроются в воскресенье в Санкт-Петербурге , летние кафе и зоопарк возобновят работу с 29 июня.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов

В частности, с 28 июня в Петербурге снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. Детские и спортивные площадки будут ежедневно дезинфицировать. При этом, аттракционы в парках останутся закрытыми за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха. В парках, садах и скверах также будет проводиться дезинфекция.

Также в воскресенье стартует навигация по рекам и каналам Петербурга - на Неве , Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также Мойке, Фонтанке , канале Грибоедова , Кронверкском проливе.

С 29 июня в Петербурге откроется Ленинградский зоопарк, возобновляется торжественная регистрация брака в ЗАГСах, а также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра.

Как отмечают власти, в помещении при регистрации брака сможет одновременно находиться не более десяти человек. Торжественная регистрация брака возможна при соблюдении стандарта безопасной деятельности, обязательной дезинфекции, проветривания и санитарной обработки помещения после каждой церемонии бракосочетания.

С понедельника в Северной столице откроются и летние кафе. Отмечается, что возобновление работы летних кафе возможно лишь при условии получения QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты.

С 5 июня жителям Петербурга разрешили посещать храмы при соблюдении санитарных требований, открыли для посещения кладбища. С 8 июня в городе возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.