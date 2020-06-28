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"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
США намерены резко повысить градус ракетно-ядерного противостояния с Россией — об этом со ссылкой на собственные источники в руководстве Североатлантического... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:00
константин сивков
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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алексей пушков
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константин сивков, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато, алексей пушков, москва, йенс столтенберг, сша, безопасность

"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе

08:00 28.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Андрей Коц. США намерены резко повысить градус ракетно-ядерного противостояния с Россией — об этом со ссылкой на собственные источники в руководстве Североатлантического альянса сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности. О том, чем это грозит России и миру, — в материале РИА Новости.

Заменить боеголовки

Официально генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции лишь сообщил, что альянс усилит противовоздушную и противоракетную оборону. По его словам, многие страны НАТО хотят купить американские комплексы "Пэтриот", способные перехватывать и уничтожать баллистические цели. При этом он подчеркнул, что размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования не планируется.
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Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что генсек лукавит. По данным источников издания, участники встречи уже дали добро на развертывание перспективных американских ракет средней дальности в обычном снаряжении. В случае эскалации противостояния с Россией их боеголовки легко заменить на ядерные.
Как сообщил собеседник немецкого журналиста, это сигнал России о том, что страны НАТО готовы применить атомное оружие на ранней стадии потенциального конфликта. А приняты эти меры в ответ на появление у Москвы крылатой ракеты наземного базирования 9М729 в составе оперативно-тактического комплекса "Искандер", которая, по мнению аналитиков альянса, может оснащаться ядерной боевой частью.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТранспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500
Напомним, США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в августе прошлого года якобы из-за 9М729. Россия все претензии категорически отвергла. И всего несколько недель спустя американцы испытали прототипы сначала крылатой, а потом и баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Это доказало, что к выходу из ДРСМД США готовились заранее и новый российский боеприпас использовали лишь как предлог.

Обезоружить Россию

Если информация немецких СМИ подтвердится, мир снова откатится на рубежи холодной войны и Москве придется искать способы противостоять новым вызовам. Сомневаться в агрессивных намерениях Вашингтона не приходится. Так, еще в мае посол США в Варшаве Джорджетт Мосхабер заявила, что в Белом доме рассматривают возможность перемещения американских атомных бомб из Германии в Польшу — поближе к российским границам. Впрочем, ракеты средней дальности в Европе — гораздо большая угроза.
© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
© Department of Defense
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
"Это приведет к резкой эскалации на всем континенте, как в годы холодной войны, — объясняет РИА Новости военный эксперт Юрий Лямин. — Время подлета к Москве и другим городам Центральной России у такого оружия гораздо меньше, чем у межконтинентальных баллистических ракет, стартующих из США. Соответственно, сокращаются возможности маневра и разрешения конфликта мирным путем при обострении международной обстановки”.
Когда подлетное время — пять-десять минут, договариваться о чем-либо уже поздно и остается лишь нажать "ядерную кнопку" для ответа. Лямин подчеркнул, что именно из-за высокой опасности ракет средней и меньшей дальности в свое время и заключили договор об их ликвидации.
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"Попытки американцев нанести удар ракетами в обычном снаряжении по нашим шахтным пусковым установкам, командным пунктам, узлам связи возможны, но маловероятны, — уточняет доктор военных наук Константин Сивков. — Особого успеха они не добьются, а Россия в ответ ударит всей мощью стратегического арсенала. Поэтому если американцы и разместят ракеты в Европе, то только ядерные. Смысл в том, чтобы обезоружить Россию, лишить ее потенциала ответного и ответно-встречного ударов. Надо четко понимать, что США готовятся к ядерной войне. И размещение ракет средней дальности абсолютно, с их точки зрения, закономерно. Это был лишь вопрос времени. Видимо, наконец прогнули европейских союзников".

Районы развертывания

Эксперты пока не берутся судить, в какие именно страны привезут ракеты. Не исключено, что задействуют инфраструктуру, сохранившуюся со времен холодной войны.
Американское ядерное оружие развернули в Европе в середине 1950-х — тогда это были авиабомбы и боеприпасы для артиллерийских систем. Руководство НАТО и США рассчитывало ответить этим в случае масштабного конфликта со странами организации Варшавского договора, обладавшими преимуществом в обычных вооружениях.
© AP Photo / Thomas KienzleАмериканская баллистическая ракета средней дальности "Першинг-2"
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
© AP Photo / Thomas Kienzle
Американская баллистическая ракета средней дальности "Першинг-2"
Первые ракеты средней дальности "Юпитер" США разместили в Турции в 1961-м. Это стало главной причиной Карибского кризиса, когда СССР перебросил аналогичное оружие на Кубу. В 1980-х в ответ на постановку на боевое дежурство советских ракет "Пионер" американцы развернули баллистические "Першинг-2" и крылатые "Томагавки" наземного базирования с ядерными боеголовками в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Италии и ФРГ.
Конечно, с тех пор многое изменилось. Большинство стран Организации Варшавского договора вступили в Североатлантический альянс, который теперь вплотную приблизился к России. Поэтому нельзя исключать появления американских ракет средней дальности в Восточной Европе.
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Информацию, которую удалось добыть немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, на днях косвенно подтвердил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Он заявил, что США не видят вариантов для введения моратория на ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД. По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, европейцы "подыграли" Вашингтону и теперь рискуют вновь стать заложниками американцев, как во время ракетного кризиса 1980-х.
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Константин СивковПэтриот (зенитный ракетный комплекс )НАТОАлексей ПушковМоскваЙенс СтолтенбергСШАБезопасность
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