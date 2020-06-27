Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело

Опасный слив: Порошенко испугался книги Джона Болтона Сенсации не получилось. Книга экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности до публикации утекла в Интернет. Там много говорится об Украине. Петр Порошенко поспешил дать свои комментарии.