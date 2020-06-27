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Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против экс-президента Петра... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T06:50
ситуация на украине
петр порошенко
игорь коломойский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
сша
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, петр порошенко, игорь коломойский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", сша, украина, в мире

Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело

23:15 27.06.2020 (обновлено: 06:50 28.06.2020)
8104
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко который, согласно книге бывшего советника по нацбезопасности США Джона Болтона, просил США ввести санкции против бизнесмена, сообщает в субботу агентство "УНИАН" со ссылкой на заявление бизнесмена.
"Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины ("злоупотребление влиянием")", - говорится в сообщении. Также агентство опубликовало фотографию заявления.
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Основанием для уголовного дела Коломойский считает книгу Болтона, в которой тот описывает свой первый визит на Украину и в которой есть такой фрагмент: "После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание… Я ответил "нет" на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал (лидера партии "Батькивщина" - ред.) Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года", - цитируется в заявлении Коломойского отрывок книги Болтона.
При этом Болтон не исключил возможность поддержки и предложил Порошенко передать в Минюст США улики против Коломойского. Также Болтон упоминает, что Порошенко заявил о желании купить больше американского оружия.
По мнению Коломойского, из книги усматривается, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, предложил Болтону противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок оружия, а в обмен попросил его повлиять на должностных лиц иностранного государства, в частности на президента Дональда Трампа, с целью наложения санкций на бизнесмена.
Как пишет агентство, Коломойский считает, что в действиях Порошенко есть признаки преступления, целью которого был материальный вред бизнесмену.
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Опасный слив: Порошенко испугался книги Джона БолтонаСенсации не получилось. Книга экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности до публикации утекла в Интернет. Там много говорится об Украине. Петр Порошенко поспешил дать свои комментарии.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"СШАУкраинаВ мире
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