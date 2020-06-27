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В Выборгском районе Ленинградской области локализовали природный пожар
Природный пожар в Выборгском районе Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:23
ми-8
выборгский район
ленинградская область
безопасность
происшествия
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РИА Новости
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ми-8, выборгский район, ленинградская область, безопасность, происшествия

В Выборгском районе Ленинградской области локализовали природный пожар

22:23 27.06.2020
935
© РИА Новости / Александр КряжевГорящая трава
Горящая трава
© РИА Новости / Александр Кряжев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Природный пожар в Выборгском районе Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Пожар произошел в результате возгорания сухой травы на территории Морозовского лесничества.
"Двадцать седьмого июня в Выборгском районе Ленинградской области распространение огня в результате возгорания сухой травы на территории Морозовского лесничества оперативно остановлено силами сводной пожарной команды общевойскового соединения Западного военного округа и пожарного расчета Морозовского лесничества Минобороны России", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится проливка местности, в ней участвуют около 100 военнослужащих, пять единиц техники и вертолет армейской авиации Ми-8 с ВСУ-5.
"Угрозы объектам ЗВО в Выборгском районе Ленинградской области нет", - добавляется в сообщении.
Заповедник Тунгусский
24 июня, 04:49
Ученые спрогнозировали природные пожары в Тунгусском заповеднике
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Ми-8Выборгский районЛенинградская областьБезопасностьПроисшествия
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