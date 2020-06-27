https://ria.ru/20200627/1573571588.html
В Выборгском районе Ленинградской области локализовали природный пожар
Природный пожар в Выборгском районе Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T22:23
2020-06-27T22:23
ми-8
выборгский район
ленинградская область
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200624/1573397793.html
выборгский район
ленинградская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-8, выборгский район, ленинградская область, безопасность, происшествия