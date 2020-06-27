В Выборгском районе Ленинградской области локализовали природный пожар

"Двадцать седьмого июня в Выборгском районе Ленинградской области распространение огня в результате возгорания сухой травы на территории Морозовского лесничества оперативно остановлено силами сводной пожарной команды общевойскового соединения Западного военного округа и пожарного расчета Морозовского лесничества Минобороны России", - говорится в сообщении.