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В Ленинградской области на военном полигоне произошел природный пожар
Природный пожар на площади 20 гектаров возник на территории военного полигона в Выборгском районе Ленинградской области, к тушению привлечена авиация, сообщили... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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выборгский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выборгский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области на военном полигоне произошел природный пожар

21:29 27.06.2020 (обновлено: 21:37 27.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краюСотрудник МЧС во время тушения пожара
Сотрудник МЧС во время тушения пожара
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Природный пожар на площади 20 гектаров возник на территории военного полигона в Выборгском районе Ленинградской области, к тушению привлечена авиация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о природном пожаре на военном полигоне "Кирилловский" на площади 20 гектаров", - сказал собеседник агентства.
Лесной пожар
11 июня, 15:16
В Рослесхозе оценили риски возникновения природных пожаров в регионах
По его словам, к тушению возгорания привлечены 154 человека и 32 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Выборгский районЛенинградская областьПроисшествия
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