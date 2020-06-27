https://ria.ru/20200627/1573570509.html
В Ленинградской области на военном полигоне произошел природный пожар
Природный пожар на площади 20 гектаров возник на территории военного полигона в Выборгском районе Ленинградской области, к тушению привлечена авиация, сообщили... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:29
2020-06-27T21:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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https://ria.ru/20200611/1572811786.html
выборгский район
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выборгский район, ленинградская область, происшествия