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В Пензенской области выписали 60 пациентов, переболевших коронавирусом
Врачи в Пензенской области в субботу выписали почти 60 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе приблизилось к 4,5 тысячи... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:15
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области выписали 60 пациентов, переболевших коронавирусом

21:14 27.06.2020 (обновлено: 21:15 27.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в субботу выписали почти 60 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе приблизилось к 4,5 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 58 человек. Итого выздоровевших - 4496", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Врач скорой помощи
26 июня, 19:40Распространение нового коронавируса
В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 4438
Она уточнила, что за минувшие сутки в области выявили 75 новых случаев коронавируса, возраст пациентов от 20 до 86 лет. Общее число зараженных в регионе достигло 4739 человек.
Всего в области скончались 38 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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