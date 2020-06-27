Премьер Украины призвал ограничить работу ночных клубов из-за COVID-19

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти ограничить работу ночных клубов и жестко контролировать транспорт из-за коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба офиса президента по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.

"Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпотребслужба и другими, для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 22.00 (совпадает с мск), поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе", - говорится в сообщении.

На совещании премьер сообщил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения, в то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что основной причиной роста числа инфицированных коронавирусом является несоблюдение карантинных мер, и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только ко второй, но и к третьей волне. "Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", - цитирует Степанова пресс-служба.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Одессе ухудшилась эпидемиологическая ситуация. "В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Слухи, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 42 065 случаев COVID-19, скончались 1110 человек, 18 701 пациент выздоровел.