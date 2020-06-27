https://ria.ru/20200627/1573569541.html
Родители погибшей в Индонезии блогерши Тропицель не попали на ее кремацию
Часть праха разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, развеют по ее... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:55
2020-06-28T04:17
индонезия
санкт-петербург
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573272741.html
https://ria.ru/20200623/1573333055.html
Naum Vygodsky
"Родственники Зубриной разместили в мессенджерах и соцсетях сообщения о сборе средств на оплату кремации, доставки праха в Петербург и организацию похорон." - в смысле, в сборе средств? Они там вообще обнаглели. Родители миллионерши собирают деньги? Писали ведь, что она живёт с родителями и поэтому практически ничего не тратит. Значит, все миллионы должны быть дома. Пусть в матрасах посмотрят.
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индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, санкт-петербург, в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Часть праха разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, развеют по ее воле над океаном, сообщил отец погибшей девушки.
О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя с соблюдением скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Мать погибшей девушки сообщала РИА Новости, что никто из ее родных не будет присутствовать на церемонии кремации на Бали, поскольку вылет в Индонезию
невозможен из-за закрытых границ. Кремация прошла в четверг.
"Мы хотим позже выполнить ее (Анастасии Зубриной - ред.) желание и часть праха развеять над океаном на Бали, для этого нам необходимо будет туда поехать, как только будет такая возможность", - написал в субботу отец погибшей девушки на своей странице в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.
Ранее мать погибшей россиянки сообщала, что вопрос о доставке ее праха в Россию пока не решен. Родственники Зубриной разместили в мессенджерах и соцсетях сообщения о сборе средств на оплату кремации, доставки праха в Петербург и организацию похорон. Так, в рамках этого сбора к продаже предлагаются обучающие вебинары Тропицель.
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге
, вела блоги с 12 лет.
По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.