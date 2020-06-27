Родители погибшей в Индонезии блогерши Тропицель не попали на ее кремацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Часть праха разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, развеют по ее воле над океаном, сообщил отец погибшей девушки.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя с соблюдением скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Мать погибшей девушки сообщала РИА Новости, что никто из ее родных не будет присутствовать на церемонии кремации на Бали, поскольку вылет в Индонезию невозможен из-за закрытых границ. Кремация прошла в четверг.

"Мы хотим позже выполнить ее (Анастасии Зубриной - ред.) желание и часть праха развеять над океаном на Бали, для этого нам необходимо будет туда поехать, как только будет такая возможность", - написал в субботу отец погибшей девушки на своей странице в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.

Ранее мать погибшей россиянки сообщала, что вопрос о доставке ее праха в Россию пока не решен. Родственники Зубриной разместили в мессенджерах и соцсетях сообщения о сборе средств на оплату кремации, доставки праха в Петербург и организацию похорон. Так, в рамках этого сбора к продаже предлагаются обучающие вебинары Тропицель.

Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге , вела блоги с 12 лет.