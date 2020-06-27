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В Москву вернулись врачи, отправленные на Камчатку бороться с COVID-19
Первая бригада медиков, отправленная в Камчатский край для помощи местным врачам в борьбе с COVID-19, вернулась в Москву, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей токарев, москва, камчатский край, общество

В Москву вернулись врачи, отправленные на Камчатку бороться с COVID-19

20:33 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента
Врач проверяет капельницу у пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первая бригада медиков, отправленная в Камчатский край для помощи местным врачам в борьбе с COVID-19, вернулась в Москву, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
"Более 20 московских врачей, отправившихся в Камчатский край для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, вернулись в Москву", - говорится в сообщении.
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Старший врач бригады, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев рассказал, что за две недели работы в Камчатском крае врачи объездили пять населенных пунктов и осмотрели более 400 пациентов в 11 стационарах. "По нашей инициативе 12 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии транспортировали из отдаленных регионов в крупные больницы, в том числе с помощью санитарной авиации. Нам на смену уже прибыла еще одна бригада врачей московских стационаров", - сказал он.
Отмечается, что за время пребывания в Камчатском крае московским врачам удалось перепрофилировать 8 стационаров для приема пациентов с COVID-19, организовать зоны обсервации общим фондом на 200 коек, а также создать специализированный лабораторный и КТ-центр.
В медицинскую бригаду, которая сменила вернувшихся врачей в Камчатском крае, вошли анестезиологи-реаниматологи, медсестры-анестезисты, пульмонологи, инфекционисты, хирурги, врачи-лаборанты, имеющие большой опыт лечения пациентов с коронавирусом.
"Это специалисты ведущих столичных медучреждений: Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больниц №40, имени А.К. Ерамишанцева, имени М.П. Кончаловского (Зеленоград), имени Е.О. Мухина, детской инфекционной больницы №6, а также Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. Возглавляет бригаду врач-хирург Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что врачи укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.
Ранее в камчатские больницы из Москвы был отправлен медицинский груз для лечения пациентов с коронавирусом: 100 тысяч защитных костюмов, три миллиона медицинских масок, 30 концентраторов кислорода, 150 увлажнителей кислорода для респираторной поддержки больных, 200 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также будут отправлены необходимые медикаменты, в том числе лекарственный препарат тоцилизумаб.
В связи с эпидемиологической ситуацией на Камчатке столичные специалисты продолжат оказывать консультативно-диагностическую поддержку медикам краевых больниц. Медицинская бригада будет посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.
По поручению мэра Москвы с конца мая более 100 медиков были направлены в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, в Ханты-Мансийск, Забайкальский край, а также во Владимир и Псков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТокаревМоскваКамчатский крайОбщество
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