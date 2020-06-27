В Москву вернулись врачи, отправленные на Камчатку бороться с COVID-19

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первая бригада медиков, отправленная в Первая бригада медиков, отправленная в Камчатский край для помощи местным врачам в борьбе с COVID-19 , вернулась в Москву , сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Более 20 московских врачей, отправившихся в Камчатский край для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, вернулись в Москву", - говорится в сообщении.

Старший врач бригады, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев рассказал, что за две недели работы в Камчатском крае врачи объездили пять населенных пунктов и осмотрели более 400 пациентов в 11 стационарах. "По нашей инициативе 12 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии транспортировали из отдаленных регионов в крупные больницы, в том числе с помощью санитарной авиации. Нам на смену уже прибыла еще одна бригада врачей московских стационаров", - сказал он.

Отмечается, что за время пребывания в Камчатском крае московским врачам удалось перепрофилировать 8 стационаров для приема пациентов с COVID-19, организовать зоны обсервации общим фондом на 200 коек, а также создать специализированный лабораторный и КТ-центр.

В медицинскую бригаду, которая сменила вернувшихся врачей в Камчатском крае, вошли анестезиологи-реаниматологи, медсестры-анестезисты, пульмонологи, инфекционисты, хирурги, врачи-лаборанты, имеющие большой опыт лечения пациентов с коронавирусом.

"Это специалисты ведущих столичных медучреждений: Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больниц №40, имени А.К. Ерамишанцева, имени М.П. Кончаловского (Зеленоград), имени Е.О. Мухина, детской инфекционной больницы №6, а также Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. Возглавляет бригаду врач-хирург Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что врачи укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

Ранее в камчатские больницы из Москвы был отправлен медицинский груз для лечения пациентов с коронавирусом: 100 тысяч защитных костюмов, три миллиона медицинских масок, 30 концентраторов кислорода, 150 увлажнителей кислорода для респираторной поддержки больных, 200 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также будут отправлены необходимые медикаменты, в том числе лекарственный препарат тоцилизумаб.

В связи с эпидемиологической ситуацией на Камчатке столичные специалисты продолжат оказывать консультативно-диагностическую поддержку медикам краевых больниц. Медицинская бригада будет посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

Псков. По поручению мэра Москвы с конца мая более 100 медиков были направлены в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, в Ханты-Мансийск Забайкальский край , а также во Владимир