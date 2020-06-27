https://ria.ru/20200627/1573567052.html
В Таджикистане выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
В Таджикистане за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:19
2020-06-27T19:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573021717.html
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, таджикистан, в мире