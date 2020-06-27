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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573567052.html
В Таджикистане выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
В Таджикистане за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
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353
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коронавирус covid-19, таджикистан, в мире

В Таджикистане выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

19:19 27.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 27 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.
Как сказал собеседник агентства, с 30 апреля в Таджикистане выявлено 5799 человек с диагнозом COVID-19. "За сутки число больных увеличилось на 52", - добавил он.
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По его словам, от этой болезни на вечер субботы в стране вылечился 4391 человек (75,7%), скончались 52. Он добавил, что сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов с диагнозом "коронавирус", за последние сутки 60 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаджикистанВ мире
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