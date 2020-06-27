В Таджикистане выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

Как сказал собеседник агентства, с 30 апреля в Таджикистане выявлено 5799 человек с диагнозом COVID-19. "За сутки число больных увеличилось на 52", - добавил он.

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По его словам, от этой болезни на вечер субботы в стране вылечился 4391 человек (75,7%), скончались 52. Он добавил, что сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов с диагнозом "коронавирус", за последние сутки 60 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.