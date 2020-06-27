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Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:47
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр евстифеев, республика марий эл, общество

Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

18:47 27.06.2020
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CC BY 3.0 / Alkort / Здание национальной художественной галереиЗдание национальной художественной галереи в Йошкар-Оле
Здание национальной художественной галереи в Йошкар-Оле
CC BY 3.0 / Alkort / Здание национальной художественной галереи
Здание национальной художественной галереи в Йошкар-Оле. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения глава Марий Эл Александр Евстифеев внес в постановление правительства республики, определяющее перечень организаций, осуществляющих деятельность в период действия мер, связанных с распространением коронавируса.
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"Согласно документу, для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, организации, обеспечивающие проведение единого государственного экзамена, а также организации, оказывающие стоматологические услуги детям при условии работы по предварительной записи и нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя", - говорится в сообщении.
Кроме того, возобновляют работу спортзалы и фитнес-центры при условии проведения занятий вне помещений на открытых площадках с численностью граждан не более 12 человек и соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра.
Разрешена деятельность организаций, осуществляющих подготовку водителей, и турагентств при условии нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 27 июня.
Подчеркивается, что до 29 июня в Марий Эл сохраняется режим повышенной готовности. Необходимо строго соблюдать социальную дистанцию и правила санитарной гигиены. Также сохраняется и масочный режим.
По данным оперативного штаба, в Марий Эл COVID-19 заболели 2880 человек, выздоровели 2811, 22 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЕвстифеевРеспублика Марий ЭлОбщество
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