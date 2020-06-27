НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Республика Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу , сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующие изменения глава Марий Эл Александр Евстифеев внес в постановление правительства республики, определяющее перечень организаций, осуществляющих деятельность в период действия мер, связанных с распространением коронавируса.

"Согласно документу, для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, организации, обеспечивающие проведение единого государственного экзамена, а также организации, оказывающие стоматологические услуги детям при условии работы по предварительной записи и нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя", - говорится в сообщении.

Кроме того, возобновляют работу спортзалы и фитнес-центры при условии проведения занятий вне помещений на открытых площадках с численностью граждан не более 12 человек и соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра.

Разрешена деятельность организаций, осуществляющих подготовку водителей, и турагентств при условии нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 27 июня.

Подчеркивается, что до 29 июня в Марий Эл сохраняется режим повышенной готовности. Необходимо строго соблюдать социальную дистанцию и правила санитарной гигиены. Также сохраняется и масочный режим.

По данным оперативного штаба, в Марий Эл COVID-19 заболели 2880 человек, выздоровели 2811, 22 пациента скончались.