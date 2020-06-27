https://ria.ru/20200627/1573565798.html
Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:47
2020-06-27T18:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр евстифеев
республика марий эл
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр евстифеев, республика марий эл, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости.
Республика Марий Эл
перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения глава Марий Эл Александр Евстифеев
внес в постановление правительства республики, определяющее перечень организаций, осуществляющих деятельность в период действия мер, связанных с распространением коронавируса.
"Согласно документу, для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, организации, обеспечивающие проведение единого государственного экзамена, а также организации, оказывающие стоматологические услуги детям при условии работы по предварительной записи и нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя", - говорится в сообщении.
Кроме того, возобновляют работу спортзалы и фитнес-центры при условии проведения занятий вне помещений на открытых площадках с численностью граждан не более 12 человек и соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра.
Разрешена деятельность организаций, осуществляющих подготовку водителей, и турагентств при условии нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 27 июня.
Подчеркивается, что до 29 июня в Марий Эл сохраняется режим повышенной готовности. Необходимо строго соблюдать социальную дистанцию и правила санитарной гигиены. Также сохраняется и масочный режим.
По данным оперативного штаба, в Марий Эл COVID-19 заболели 2880 человек, выздоровели 2811, 22 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.