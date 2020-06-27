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На Украине за два дня составили 355 протоколов о нарушении карантина
Полицейские за два дня составили 355 административных протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений на Украине за нарушение условий карантина,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:30
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, коронавирусы, киев, украина, в мире

На Украине за два дня составили 355 протоколов о нарушении карантина

18:30 27.06.2020
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© Фото : Полиция КиеваУкраинские полицейские
Украинские полицейские
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Полицейские за два дня составили 355 административных протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений на Украине за нарушение условий карантина, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел страны.
"Всего во время отработки, к которой привлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6,2 тысячи заведений… По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со статьей 44-3 ("нарушение правил карантина") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли", - говорится в сообщении.
По данным МВД, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.
Как отмечается, всего с начала карантина полицейские составили более 14,5 тысячи административных протоколов и возбудили 176 уголовных дел.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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