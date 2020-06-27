Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны максимально приблизить вступление в Евросоюз.
На странице в фейсбуке экс-президент вспомнил о подписанном шесть лет назад Соглашении об ассоциации с Евросоюзом и назвал договор фундаментом евроинтеграции Украины.
"Никому не позволено пересмотреть и, не дай бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло", — сравнил экс-президент возможные пути развития страны.
Он обвинил нынешние власти страны в том, что они "громко декларируют приверженность евроинтеграционному курсу" без реальных дел.
Порошенко регулярно выступает с антироссийскими заявлениями. Еще в период своего президентства он периодически напоминал об одном из немногих своих достижений на посту главы государства — безвизовом режиме с ЕС — и при этом называл его "последним прощай" в адрес России. Как отметил украинский политик Виктор Медведчук, Порошенко сделал русофобию государственной политикой.
С 2014 года Украина взяла курс на вступление в Евросоюз. Руководство страны постоянно заявляет о стремлении Киева к европейской и евроатлантической интеграции и рассчитывает на то, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Вместе с Молдавией и Грузией страна подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Позднее Верховная рада приняла изменения в Конституцию, которые закрепили курс страны в ЕС и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.