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Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны максимально приблизить вступление в Евросоюз. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:37
ситуация на украине
петр порошенко
евросоюз
в мире
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https://ria.ru/20200607/1572571534.html
https://ria.ru/20200524/1571902593.html
Из американского стойла никто живым-здоровым не возвращается ... пусть там уж домучаются.
90
Зачем же они в российском стойле голодные, облезлые, американцами множество раз насилованные и "покрытые"? Нет уж, проситься на коленях будут - не возьмёт Россия. "Авгиевы конюшни" опять России вычищать за американцами? Итак в 1945г всю Европу вычистили, Ближний Восток сейчас вычищаем, Кавказ вычистили. Эти "радужные" гадят по всему Миру, а России вычищай их стойла?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140705_0:26:2768:1582_1400x0_80_0_0_264e185b619d6019b55203b0b36fc760.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, петр порошенко, евросоюз, в мире

Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"

18:03 27.06.2020 (обновлено: 20:37 27.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны максимально приблизить вступление в Евросоюз.
На странице в фейсбуке экс-президент вспомнил о подписанном шесть лет назад Соглашении об ассоциации с Евросоюзом и назвал договор фундаментом евроинтеграции Украины.

"Никому не позволено пересмотреть и, не дай бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло", — сравнил экс-президент возможные пути развития страны.

Он обвинил нынешние власти страны в том, что они "громко декларируют приверженность евроинтеграционному курсу" без реальных дел.
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Порошенко регулярно выступает с антироссийскими заявлениями. Еще в период своего президентства он периодически напоминал об одном из немногих своих достижений на посту главы государства — безвизовом режиме с ЕС — и при этом называл его "последним прощай" в адрес России. Как отметил украинский политик Виктор Медведчук, Порошенко сделал русофобию государственной политикой.
С 2014 года Украина взяла курс на вступление в Евросоюз. Руководство страны постоянно заявляет о стремлении Киева к европейской и евроатлантической интеграции и рассчитывает на то, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Вместе с Молдавией и Грузией страна подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Позднее Верховная рада приняла изменения в Конституцию, которые закрепили курс страны в ЕС и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Из американского стойла никто живым-здоровым не возвращается ... пусть там уж домучаются.
27 июня, 18:05
ffrolgohom
8080002
Зачем же они в российском стойле голодные, облезлые, американцами множество раз насилованные и "покрытые"? Нет уж, проситься на коленях будут - не возьмёт Россия. "Авгиевы конюшни" опять России вычищать за американцами? Итак в 1945г всю Европу вычистили, Ближний Восток сейчас вычищаем, Кавказ вычистили. Эти "радужные" гадят по всему Миру, а России вычищай их стойла?
27 июня, 18:37
Александр Невский
6100003
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