Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"

"Никому не позволено пересмотреть и, не дай бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло", — сравнил экс-президент возможные пути развития страны.

Он обвинил нынешние власти страны в том, что они "громко декларируют приверженность евроинтеграционному курсу" без реальных дел.