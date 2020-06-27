Исследователи нашли самые северные артиллерийские батареи времен войны

"Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота. Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена", - говорится в сообщении.

"На космических снимках отчетливо распознаются основные и запасные орудийные позиции, а также место расположения подразделений. Личный состав нес дежурство на батареях до самого конца войны. Как следует из расшифрованного научной группой экспедиции бортового журнала фашистской подводной лодки U-711, размещение флотских артиллеристов на пустынных арктических островах стало неприятным сюрпризом для фашистов и заставило их перенести районы своих действий", - добавили на флоте.