Исследователи нашли самые северные артиллерийские батареи времен войны

МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Научная группа комплексной экспедиции Северного флота в ходе анализа космических снимков обнаружила места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны в районе полуострова Таймыр, сообщила пресс-служба флота.
"Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота. Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена", - говорится в сообщении.
На флоте пояснили, что батареи входили в состав 93-го отдельного артиллерийского дивизиона. Установлены они были в 1943 году, когда активность фашистских подводных сил создала серьезную угрозу советским коммуникациям в Карском море. На каждой батарее находилось по четыре 122 мм орудия.
"На космических снимках отчетливо распознаются основные и запасные орудийные позиции, а также место расположения подразделений. Личный состав нес дежурство на батареях до самого конца войны. Как следует из расшифрованного научной группой экспедиции бортового журнала фашистской подводной лодки U-711, размещение флотских артиллеристов на пустынных арктических островах стало неприятным сюрпризом для фашистов и заставило их перенести районы своих действий", - добавили на флоте.
В августе 2020 года один из отрядов комплексной экспедиции Северного флота планирует высадиться на острове Нансена и полуострове Михайлова и совместно с учеными Русского географического общества впервые после войны исследовать обнаруженные объекты "Арктического фронта".