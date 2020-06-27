Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573563935.html
Исследователи нашли самые северные артиллерийские батареи времен войны
Научная группа комплексной экспедиции Северного флота в ходе анализа космических снимков обнаружила места дислокации самых северных артиллерийских батарей... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:54
карское море
великая отечественная война (1941-1945)
русское географическое общество
таймыр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155790/23/1557902311_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_ca523b9f2d86cfaab4cff06411404394.jpg
https://ria.ru/20200509/1571205889.html
карское море
таймыр
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155790/23/1557902311_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_ca523b9f2d86cfaab4cff06411404394.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155790/23/1557902311_151:0:2882:2048_1400x0_80_0_0_705b5aac93b20dfec2678be3f87a4606.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155790/23/1557902311_492:0:2540:2048_1400x0_80_0_0_f1a6be2069bdb51348ab61dd7b273ee2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карское море, великая отечественная война (1941-1945), русское географическое общество, таймыр

Исследователи нашли самые северные артиллерийские батареи времен войны

17:54 27.06.2020
3415
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАйсберг в акватории Северного ледовитого океана
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости. Научная группа комплексной экспедиции Северного флота в ходе анализа космических снимков обнаружила места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны в районе полуострова Таймыр, сообщила пресс-служба флота.
"Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота. Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена", - говорится в сообщении.
На флоте пояснили, что батареи входили в состав 93-го отдельного артиллерийского дивизиона. Установлены они были в 1943 году, когда активность фашистских подводных сил создала серьезную угрозу советским коммуникациям в Карском море. На каждой батарее находилось по четыре 122 мм орудия.
"На космических снимках отчетливо распознаются основные и запасные орудийные позиции, а также место расположения подразделений. Личный состав нес дежурство на батареях до самого конца войны. Как следует из расшифрованного научной группой экспедиции бортового журнала фашистской подводной лодки U-711, размещение флотских артиллеристов на пустынных арктических островах стало неприятным сюрпризом для фашистов и заставило их перенести районы своих действий", - добавили на флоте.
В августе 2020 года один из отрядов комплексной экспедиции Северного флота планирует высадиться на острове Нансена и полуострове Михайлова и совместно с учеными Русского географического общества впервые после войны исследовать обнаруженные объекты "Арктического фронта".
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков
9 мая, 11:4175 лет Великой Победы
Северный флот развернет Знамя Победы в Арктике
3710011
Обсудить 0
Карское мореВеликая Отечественная война (1941-1945)Русское географическое обществоТаймыр
Рекомендуем
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
Мэр Конотопа сжег российский флаг у здания посольства в Киеве
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Борщ
Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Петр Порошенко
Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"
Сотрудник полиции
В Ингушетии обстреляли машину, два человека ранены
Закрытый вход на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
В Уфе наградили главврача, уволившуюся после вспышки COVID-19
Снимок коронавируса COVID-19
Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Подводная лодка проекта Ясень-М
Названы сроки передачи флоту новейшей атомной подлодки "Казань"
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море
Древние мореплаватели
В Норвегии начались раскопки на месте обнаружения корабля викингов
Вид на Вену с собора святого Стефана
Аптека в столице Австрии решила сменить "расистское" название
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
На здании посольства Британии в Москве появился флаг ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
04:34Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
04:28СМИ: три человека пострадали из-за стрельбы в калифорнийском Walmart
Лента новостейМолния