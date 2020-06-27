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Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T21:14
виктор ляшко
ситуация на украине
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктор ляшко, ситуация на украине, киев, украина, в мире

Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

17:20 27.06.2020 (обновлено: 21:14 27.06.2020)
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© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныГлавный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем.
"Наверное, да, (хочу стать президентом - ред.). На следующих (выборах президента в 2024 году – ред.), наверное, нет, (баллотироваться не буду – ред.). А вот через (в 2029 году - ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что эпидемию COVID-19 мы точно преодолеем за этот период", - сказал врач в интервью изданию "Гордон" в ответ на вопрос о том, хотел бы он стать президентом Украины.
На вопрос о том, хочет ли он стать мэром Киева, Ляшко заявил: "Я думаю, что мало кто ответил бы "нет" на такое предложение".
В то же время он поделился, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.
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