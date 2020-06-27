Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

"Наверное, да, (хочу стать президентом - ред.). На следующих (выборах президента в 2024 году – ред.), наверное, нет, (баллотироваться не буду – ред.). А вот через (в 2029 году - ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что эпидемию COVID-19 мы точно преодолеем за этот период", - сказал врач в интервью изданию "Гордон" в ответ на вопрос о том, хотел бы он стать президентом Украины.