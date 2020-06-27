https://ria.ru/20200627/1573563046.html
Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:20
2020-06-27T21:14
виктор ляшко
ситуация на украине
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200612/1572870799.html
4
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор ляшко, ситуация на украине, киев, украина, в мире