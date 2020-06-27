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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 23,5 тысячи, при этом выздоровели более 16 тысяч... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом

17:16 27.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 23,5 тысячи, при этом выздоровели более 16 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 224 новых случая, выздоровели 716 человек.
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"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 23 518 случаев заражения COVID-19. Умерло 1065 человек. Выздоровело 16 211 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 21 201 человек. Под медицинским наблюдением находится 2402 человека, из них 1305 - на самоизоляции, 1097 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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