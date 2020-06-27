В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 23,5 тысячи, при этом выздоровели более 16 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге выявили 224 новых случая, выздоровели 716 человек.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 23 518 случаев заражения COVID-19. Умерло 1065 человек. Выздоровело 16 211 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 21 201 человек. Под медицинским наблюдением находится 2402 человека, из них 1305 - на самоизоляции, 1097 - контактные.