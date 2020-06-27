Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях

"Во-первых, я, как мама, считаю, что поправки - это дополнительные гарантии, расширяющие обязательства властей перед родителями, возможность дополнительных прав и их реализации. Можно сказать: ну а что, без дополнительных поправок в конституцию кто-то мешал помогать семье? Конечно же, нет", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что в поправках подразумеваются конкретные обязательства, и на них можно опираться, защищая права детей.