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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что поправки в конституцию содержат дополнительные гарантии государства перед... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:24
дети
голосование по поправкам в конституцию
россия
анна кузнецова
конституция рф
общество
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353
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дети, россия, анна кузнецова, конституция рф, общество

Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях

16:24 27.06.2020
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что поправки в конституцию содержат дополнительные гарантии государства перед родителями, позволяющие в дальнейшем опираться на них при защите прав детей и реформировании системы органов опеки.
"Во-первых, я, как мама, считаю, что поправки - это дополнительные гарантии, расширяющие обязательства властей перед родителями, возможность дополнительных прав и их реализации. Можно сказать: ну а что, без дополнительных поправок в конституцию кто-то мешал помогать семье? Конечно же, нет", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что в поправках подразумеваются конкретные обязательства, и на них можно опираться, защищая права детей.
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
21 июня, 14:52
Крашенинников рассказал о поправках в закон об органах опеки
Кузнецова также выразила надежду, что поправки помогут и более быстрой реализации реформы органов опеки.
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Голосование по поправкам в КонституциюДетиРоссияАнна КузнецоваКонституция РФОбщество
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