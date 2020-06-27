https://ria.ru/20200627/1573561555.html
Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что поправки в конституцию содержат дополнительные гарантии государства перед... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:24
2020-06-27T16:24
дети
голосование по поправкам в конституцию
россия
анна кузнецова
конституция рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дети, россия, анна кузнецова, конституция рф, общество
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова
заявила, что поправки в конституцию содержат дополнительные гарантии государства перед родителями, позволяющие в дальнейшем опираться на них при защите прав детей и реформировании системы органов опеки.
"Во-первых, я, как мама, считаю, что поправки - это дополнительные гарантии, расширяющие обязательства властей перед родителями, возможность дополнительных прав и их реализации. Можно сказать: ну а что, без дополнительных поправок в конституцию кто-то мешал помогать семье? Конечно же, нет", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что в поправках подразумеваются конкретные обязательства, и на них можно опираться, защищая права детей.
Кузнецова также выразила надежду, что поправки помогут и более быстрой реализации реформы органов опеки.