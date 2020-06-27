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Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что за 100 дней пребывания ее на должности не осужден ни один топ-чиновник или политик, но заверила,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:18
ирина венедиктова
ситуация на украине
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ирина венедиктова, ситуация на украине, украина, в мире

Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди

16:14 27.06.2020 (обновлено: 16:18 27.06.2020)
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© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что за 100 дней пребывания ее на должности не осужден ни один топ-чиновник или политик, но заверила, что работа в этом направлении продолжается.
"Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди. За весну, которая стала символической порой наказаний, 4,4 тысячи человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, семь - уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций", - сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.
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Она сообщила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1,4 миллиона дел, а в суд направлено более 30 тысяч дел. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 миллионов гривен убытков (около 3,75 миллиона долларов).
Она также сообщила, что обратила внимание правоохранителей на противодействие организованной преступности: за 100 дней разоблачили уже 106 организованных групп. Венедиктова отметила, что держит на личном контроле состояние досудебного расследования и процессуального руководства в более четырех десятках уголовных дел.
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