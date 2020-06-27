Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди

Она сообщила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1,4 миллиона дел, а в суд направлено более 30 тысяч дел. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 миллионов гривен убытков (около 3,75 миллиона долларов).