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В Ингушетии врачи провели операцию при свете фонариков
Бригада врачей в Ингушетии при свете телефонных фонариков провела экстренную операцию пациенту, пострадавшему от удара молнии, сообщил РИА Новости торакальный... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:05
руслан аушев
республика ингушетия
общество
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353
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руслан аушев, республика ингушетия, общество

В Ингушетии врачи провели операцию при свете фонариков

16:05 27.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Бригада врачей в Ингушетии при свете телефонных фонариков провела экстренную операцию пациенту, пострадавшему от удара молнии, сообщил РИА Новости торакальный хирург республиканской клинической больницы Башир Аушев.
"В тот вечер был шквалистый ураганный ветер, сильный дождь, гроза. К нам в больницу доставили экстренного пациента - мужчину, которого молния ударила через стекло и вместе с осколками попала в грудную клетку. У него был многооскольчатый перелом ребер, разорвано левое легкое, лопнула диафрагма слева, селезенку вынесло наружу со стороны спины, лопатка лежала на сердце - плечо было так вывихнуто", - рассказал Аушев.
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По его словам, вместе с двумя ассистентами – Микаилом Мургустовым и Ибрагимом Долаковым – они начали проводить пострадавшему операцию.
"Начали оперировать, свет был еще, потом оборвало линию электропередачи, включился вспомогательный генератор, но и его линию потом тоже оборвало. Руководство больницы, главврач Лидия Ахильгова делали все возможное, чтобы быстрее восстановить подачу электроэнергии, но у нас времени ждать не было, человек находился на операционном столе. В результате немного пришлось подсветить фонариками телефонными. Это мой долг, не геройский никакой поступок, я свою работу выполнял", - отметил хирург.
Он добавил, что операция прошла успешно, всего она длилась больше пяти часов. "Мы все привели хирургически в порядок. Сейчас пациент стабильный, уже встает сам, ходит, кушает, все физиологические процессы протекают нормально. Где-то через два-три месяца проведем второй этап операции по реконструкции титановыми пластинами", - сказал Аушев.
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