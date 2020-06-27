В Ингушетии врачи провели операцию при свете фонариков

"Начали оперировать, свет был еще, потом оборвало линию электропередачи, включился вспомогательный генератор, но и его линию потом тоже оборвало. Руководство больницы, главврач Лидия Ахильгова делали все возможное, чтобы быстрее восстановить подачу электроэнергии, но у нас времени ждать не было, человек находился на операционном столе. В результате немного пришлось подсветить фонариками телефонными. Это мой долг, не геройский никакой поступок, я свою работу выполнял", - отметил хирург.