https://ria.ru/20200627/1573560565.html
Глава Минвостока показал видео с совами, которые заняли гнездо мандаринок
Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов опубликовал в своем Instagram видео с семейством сов, которые заняли предназначенные... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:46
2020-06-27T15:46
дальний восток
арктика
александр козлов
амурская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, арктика, александр козлов, амурская область, общество