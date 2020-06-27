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Глава Минвостока показал видео с совами, которые заняли гнездо мандаринок
Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов опубликовал в своем Instagram видео с семейством сов, которые заняли предназначенные... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:46
дальний восток
арктика
александр козлов
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общество
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дальний восток, арктика, александр козлов, амурская область, общество

Глава Минвостока показал видео с совами, которые заняли гнездо мандаринок

15:46 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов опубликовал в своем Instagram видео с семейством сов, которые заняли предназначенные для краснокнижных уток мандаринок специальное гнездо.
"Все знают, что я "опекун совы". Поэтому из родной Амурской области мне сегодня прислали такое видео. Посмотрите, как чудесно!" - написал министр.
Как сообщил Козлов, на видео мама-сова высиживает яйцо, а папа-сова приносит червяков.
"На самом деле дуплянки (специальные гнёзда) по всему Муравьёвскому парку установили сотрудники АО "ДРСК" для своего экологического проекта по поддержке численности краснокнижной утки мандаринки. Но одну из дуплянок облюбовала сова", - уточнил министр.
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