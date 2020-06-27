Глава Минвостока показал видео с совами, которые заняли гнездо мандаринок

"На самом деле дуплянки (специальные гнёзда) по всему Муравьёвскому парку установили сотрудники АО "ДРСК" для своего экологического проекта по поддержке численности краснокнижной утки мандаринки. Но одну из дуплянок облюбовала сова", - уточнил министр.