Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области , когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.

телеграм-канале. "На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты", — написала Собчак

Он рассказала, что ее толкнули так, что она упала, и держали, пока били документалиста Сергея Ерженкова.

"Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи", — добавила Собчак.

По ее словам, избили и бывшего послушника Филиппа, который рассказал группе о том, что, когда он был ребенком, над ним издевались в монастыре.

Собчак пояснила, что собирает материал на эту тему и уже есть несколько показаний бывших послушников, утверждающих, что их избивали в наказание за провинности.

Кроме того, телеведущая сообщила, что ее съемочная группа работает над материалом о схиигумене Сергии , духовнике Среднеуральского женского монастыря.

"Он тринадцать лет отсидел за убийство человека, пришел к вере, имеет десятки тысяч последователей. Отрицает пандемию и коронавирус, верит в чипирование, а гроб в своей келье использует вместо тумбочки", — уточнила Собчак.

В Екатеринбургской епархии отметили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию вокруг Среднеуральского монастыря, где сложилась "духовно нездоровая обстановка". В произошедшем с Собчак и ее группой предстоит разобраться правоохранительным органам, добавили в пресс-службе епархии.

Схиигумен Сергий (Романов) оказался в центре внимания, когда начал говорить в проповедях о том, что коронавирусная инфекция — это "псевдопандемия", что россиян хотят запереть в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После того как он стал призывать прихожан выходить на улицы и протестовать, епархия запретила ему проповедовать, но отец Сергий продолжал проповеди. Тогда правящий архиерей запретил его в служении. Схиигумена ждет церковный суд.

Кроме того, на Романова завели административное дело, его рассмотрят 7 июля.