Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573560296.html
Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:35
схиигумен сергий (николай романов)
ксения собчак
свердловская область
медиа - общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154948/74/1549487425_0:109:2918:1750_1400x0_80_0_0_93bd59ce9a511b48874ab60106a1acfb.jpg
https://ria.ru/20200625/1573437646.html
https://ria.ru/20200513/1571350878.html
В чужой монастырь со своим уставом (камерой) не ходят... ;)
175
Это вам не в катафалке на свадьбу ездить...
174
87
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154948/74/1549487425_0:109:2918:1750_1400x0_80_0_0_93bd59ce9a511b48874ab60106a1acfb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154948/74/1549487425_187:0:2918:2048_1400x0_80_0_0_06c4c9ea63aad2adf1dbf0da25b4d25d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154948/74/1549487425_746:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_2bdec1f313a8e72e10d9836edde9e208.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
схиигумен сергий (николай романов), ксения собчак, свердловская область, медиа - общество, происшествия

Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале

15:36 27.06.2020 (обновлено: 16:35 27.06.2020)
75866
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.
"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты", — написала Собчак в телеграм-канале.
Он рассказала, что ее толкнули так, что она упала, и держали, пока били документалиста Сергея Ерженкова.
"Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи", — добавила Собчак.
По ее словам, избили и бывшего послушника Филиппа, который рассказал группе о том, что, когда он был ребенком, над ним издевались в монастыре.
Собчак пояснила, что собирает материал на эту тему и уже есть несколько показаний бывших послушников, утверждающих, что их избивали в наказание за провинности.
Телеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Женщина года, после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
25 июня, 00:47Культура
Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
Кроме того, телеведущая сообщила, что ее съемочная группа работает над материалом о схиигумене Сергии, духовнике Среднеуральского женского монастыря.
"Он тринадцать лет отсидел за убийство человека, пришел к вере, имеет десятки тысяч последователей. Отрицает пандемию и коронавирус, верит в чипирование, а гроб в своей келье использует вместо тумбочки", — уточнила Собчак.
В Екатеринбургской епархии отметили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию вокруг Среднеуральского монастыря, где сложилась "духовно нездоровая обстановка". В произошедшем с Собчак и ее группой предстоит разобраться правоохранительным органам, добавили в пресс-службе епархии.
Схиигумен Сергий (Романов) оказался в центре внимания, когда начал говорить в проповедях о том, что коронавирусная инфекция — это "псевдопандемия", что россиян хотят запереть в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После того как он стал призывать прихожан выходить на улицы и протестовать, епархия запретила ему проповедовать, но отец Сергий продолжал проповеди. Тогда правящий архиерей запретил его в служении. Схиигумена ждет церковный суд.
Кроме того, на Романова завели административное дело, его рассмотрят 7 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
13 мая, 01:34
Собчак заявила, что продолжит попытки заниматься политикой
239108481154
Обсудить 87
Схиигумен Сергий (Николай Романов)Ксения СобчакСвердловская областьМедиа - ОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
В чужой монастырь со своим уставом (камерой) не ходят... ;)
27 июня, 15:38
Джонни Пупкин
151120129
Это вам не в катафалке на свадьбу ездить...
27 июня, 15:57
Виктор Катюшин
152161203
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Чайник с чаем
Врач развеял мифы о чае
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Генеральный директор строительной компании Пионер Андрей Грудин
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"
Киев
Facebook "переименовала" Киев
Актер Марат Башаров
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Певица София Ротару
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
"Роскосмос" озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Женщина на одной из улиц в Шанхае
Ни мужа, ни детей. Почему в Китае таких девушек называют "объедками"
Рабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
Лаборатория
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Украина вошла в список стран с высокими темпами распространения COVID-19
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31В Челябинске проверяют инцидент с юристом, вытолкнувшим клиента на улицу
17:28Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
Лента новостейМолния