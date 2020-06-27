Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании

"Вообще-то они сертифицированы, эти картонные коробки, у них сбоку должно быть прозрачное окошечко. Они очень удобные, они герметичные, всё там так, как надо. Они легки и удобны для работы, они недорого стоят. Мы попросили закупить их с учётом того, что могут быть расширены виды голосования. Они вполне приемлемы, мы их применяем", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.