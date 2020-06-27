https://ria.ru/20200627/1573559711.html
Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании
Использование картонных ящиков для голосования по поправкам в Конституцию РФ вне помещений участков вполне допустимо, они сертифицированы и удобны для работы,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:15
2020-06-27T15:15
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
санкт-петербург
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элла памфилова, санкт-петербург
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Использование картонных ящиков для голосования по поправкам в Конституцию РФ вне помещений участков вполне допустимо, они сертифицированы и удобны для работы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
В информцентре ЦИК в субботу были продемонстрированы фото и видео из Санкт-Петербурга
, на которых видно, что в качестве ящиков для голосования вне помещения участков используются картонные коробки.
"Вообще-то они сертифицированы, эти картонные коробки, у них сбоку должно быть прозрачное окошечко. Они очень удобные, они герметичные, всё там так, как надо. Они легки и удобны для работы, они недорого стоят. Мы попросили закупить их с учётом того, что могут быть расширены виды голосования. Они вполне приемлемы, мы их применяем", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.
Она добавила, что используемые для голосования картонные коробки "также сертифицируются и опечатываются, как другие виды ящиков для голосования".