Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов

Диплом и поздравления с отличным окончанием вуза первым получил выпускник факультета социальной работы Российского государственного социального университета Максима Бондаренко и члены его семьи. Максим – отличник учебы, один из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, сотрудник движения "Волонтеры-медики", организатор Международного форума добровольцев, участник оргкомитета акции "Бессмертный полк", призер регионального этапа премии "Студент года", волонтер форума "Россия – страна возможностей".

"Получение диплома – это символичный переход в следующий жизненный этап, и я уверен, ты к нему готов. Новые открытия и прорывы совершают неравнодушные, добрые молодые люди, и наша большая акция #МыВместе это доказала. Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции #МыВместе", – цитирует слова Кириенко пресс-служба.