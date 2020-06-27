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Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:55
россия
алексей комиссаров
сергей кириенко
общество
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353
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россия, алексей комиссаров, сергей кириенко, общество

Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов

14:55 27.06.2020
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© РИА Новости / Александр АстафьевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Александр Астафьев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
"Сегодня в рамках всероссийского студенческого выпускного первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни", - говорится в сообщении.
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Диплом и поздравления с отличным окончанием вуза первым получил выпускник факультета социальной работы Российского государственного социального университета Максима Бондаренко и члены его семьи. Максим – отличник учебы, один из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, сотрудник движения "Волонтеры-медики", организатор Международного форума добровольцев, участник оргкомитета акции "Бессмертный полк", призер регионального этапа премии "Студент года", волонтер форума "Россия – страна возможностей".
"Получение диплома – это символичный переход в следующий жизненный этап, и я уверен, ты к нему готов. Новые открытия и прорывы совершают неравнодушные, добрые молодые люди, и наша большая акция #МыВместе это доказала. Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции #МыВместе", – цитирует слова Кириенко пресс-служба.
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