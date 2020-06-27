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Всемирный банк предоставит Украине заем в размере 350 миллионов долларов
Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов в рамках первого займа на поддержку реформ, необходимых для экономического... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:28
сергей марченко
министерство финансов украины
всемирный банк
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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сергей марченко, министерство финансов украины, всемирный банк, украина, в мире

Всемирный банк предоставит Украине заем в размере 350 миллионов долларов

14:28 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов в рамках первого займа на поддержку реформ, необходимых для экономического восстановления, сообщила пресс-служба банка.
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе, до 1 миллиарда евро от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов США в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления, на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эти средства должны пойти на укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках, поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора, усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.
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По данным пресс-службы, эта помощь является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".
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Сергей МарченкоМинистерство финансов УкраиныВсемирный банкУкраинаВ мире
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