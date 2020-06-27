Всемирный банк предоставит Украине заем в размере 350 миллионов долларов

Как отмечается, эти средства должны пойти на укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках, поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора, усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.