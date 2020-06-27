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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии проголосовали по поправкам
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:17
голосование по поправкам в конституцию
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Главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии проголосовали по поправкам

14:17 27.06.2020
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© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов . Архивное фото
ПЯТИГОРСК/НАЛЬЧИК, 27 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Темрезов проголосовал на избирательном участке по месту жительства, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
Конституция РФ
Вчера, 17:22Голосование по поправкам в Конституцию
Главы четырех регионов СКФО и ЮФО проголосовали по поправкам
"Пришел сегодня вместе с детьми, потому что считаю очень важным, чтобы они тоже почувствовали свою причастность к историческому событию – ведь сегодня, голосуя за предложенные поправки, мы отдаем свои голоса за стабильное и защищенное будущее наших детей, следующих поколений россиян", - сказал Темрезов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
По его словам, новая редакция конституции соответствует тому большому пути, который прошла страна и в политической, и в экономической, и в социальной сфере. "Предлагаемые поправки в конституцию еще раз подтверждают, что Россия – сильное, суверенное и социальное государство с сильным национальным лидером", – сказал после голосования глава региона.
Глава Кабардино-Балкарии Коков пришел на избирательный участок №123, расположенный в гимназии №1 Нальчика, в 10 утра и проголосовал вместе с супругой.
"Мы сегодня принимаем судьбоносное решение для страны. Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен понимать свою сопричастность к судьбоносным для государства вопросам. Сегодня это право нам предоставлено, и мы его должны реализовать в полной мере. Сегодня я обозначил свою позицию по данному вопросу. Я проголосовал за будущее нашей страны, за будущее Кабардино-Балкарии, за будущее наших детей", - сказал Коков журналистам.
Он также добавил, что голосование в республике проходит на хорошем уровне. "Сегодня третий день голосования, люди активно приходят на участки, соблюдаются все меры безопасности, предоставляются средства индивидуальной защиты. Считаю, что голосование проходит на высоком уровне", - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
12:13Голосование по поправкам в Конституцию
Губернатор Алтайского края проголосовал по поправкам к Конституции дома
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовВладимир ПутинНальчикОбщество
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