Главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии проголосовали по поправкам

Темрезов проголосовал на избирательном участке по месту жительства, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Пришел сегодня вместе с детьми, потому что считаю очень важным, чтобы они тоже почувствовали свою причастность к историческому событию – ведь сегодня, голосуя за предложенные поправки, мы отдаем свои голоса за стабильное и защищенное будущее наших детей, следующих поколений россиян", - сказал Темрезов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По его словам, новая редакция конституции соответствует тому большому пути, который прошла страна и в политической, и в экономической, и в социальной сфере. "Предлагаемые поправки в конституцию еще раз подтверждают, что Россия – сильное, суверенное и социальное государство с сильным национальным лидером", – сказал после голосования глава региона.

Глава Кабардино-Балкарии Коков пришел на избирательный участок №123, расположенный в гимназии №1 Нальчика , в 10 утра и проголосовал вместе с супругой.

"Мы сегодня принимаем судьбоносное решение для страны. Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен понимать свою сопричастность к судьбоносным для государства вопросам. Сегодня это право нам предоставлено, и мы его должны реализовать в полной мере. Сегодня я обозначил свою позицию по данному вопросу. Я проголосовал за будущее нашей страны, за будущее Кабардино-Балкарии, за будущее наших детей", - сказал Коков журналистам.

Он также добавил, что голосование в республике проходит на хорошем уровне. "Сегодня третий день голосования, люди активно приходят на участки, соблюдаются все меры безопасности, предоставляются средства индивидуальной защиты. Считаю, что голосование проходит на высоком уровне", - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.